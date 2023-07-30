Буря утихает, Вид города Одессы и Море.Оккупанты украли из Херсонского худмузея три картины Айвазовского

Российские военные во время оккупации Херсонской области похитили из Херсонского художественного музея три полотна одного из самых выдающихся художников-маринистов мира Ивана Айвазовского, написанные в XIX веке.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице музея по случаю дня рождения художника.

Речь идет о картинах Буря утихает, Вид города Одессы и Море.

– Один из самых выдающихся художников-маринистов мира стал навязчивой целью для россиян, которые измеряли стоимость произведений других авторов “по Айвазовскому” и похищали его картины из музеев оккупированных городов. Не обошла эта судьба и Херсонский художественный, откуда оккупанты незаконно вывезли три полотна выдающегося мастера, – говорится в сообщении.

Как отметили в музее всю свою жизнь Айвазовский тяготел к культурному украинскому обществу и часто путешествовал по городам Украины, имел тесные связи с Херсонщиной, дружил с семьей Фальц-Фейнов.

Каждое лето, возвращаясь из Петербурга в Крым, Айвазовский останавливался у них, имел свою комнату, обустроенную под мастерскую, дарил друзьям свои произведения. Кстати, появлению ряда его картин украинской тематики способствовала именно София Богдановна Фальц-Фейн.

Напомним, российский военный сам задокументировал кражу картин из Херсонского областного краеведческого музея, сообщив, что 1 апреля 2023 года оккупационным Министерством культуры Херсонской области и так называемым директором Симферопольского Центрального музея Тавриды Малыгиным Андреем Витальевичем был подписан договор о хранении ранее эвакуированных картин Херсонского областного краеведческого музея.

Фото: Херсонский областной художественный музей им. Алексея Шовкуненко

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