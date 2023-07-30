Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
У санаторії біля Трускавця дівчинка вистрілила в голову 10-річному хлопчику: що відомо
Наша незалежність гартується у війні: історики про важливість Дня української державності
Терміново
Росія атакувала ракетами багатоповерхівку у Дніпрі, дев’ятеро постраждалих
Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
У РФ заявляють про атаку безпілотників на Москву: що відомо
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Буря вщухає, Вид міста Одеси та Море.Окупанти вкрали з Херсонського худмузею три картини Айвазовського

Буря вщухає, Вид міста Одеси та Море.Окупанти вкрали з Херсонського худмузею три картини Айвазовського

Російські військові під час окупації Херсонської області викрали з Херсонського художнього музею три полотна одного з найвизначніших художників-мариністів світу Івана Айвазовського, написані в XIX столітті.

Про це повідомляють на офіційній Facebook-сторінці музею з нагоди дня народження художника.

Йдеться про картини Буря вщухає, Вид міста Одеси та Море.

– Один з найвизначніших художників-мариністів світу став нав’язливою метою для росіян, які вимірювали вартість творів інших авторів “по Айвазовському” та викрадали його картини з музеїв окупованих міст. Не оминула ця доля і Херсонський художній, звідки окупанти незаконно вивезли три полотна видатного майстра, – йдеться у повідомленні. 

Буря вщухає, Вид міста Одеси та Море.Окупанти вкрали з Херсонського худмузею три картини Айвазовського

Фото: Херсонський обласний художній музей ім. Олексія Шовкуненка

Буря вщухає, Вид міста Одеси та Море.Окупанти вкрали з Херсонського худмузею три картини Айвазовського

Фото: Херсонський обласний художній музей ім. Олексія Шовкуненка

Буря вщухає, Вид міста Одеси та Море.Окупанти вкрали з Херсонського худмузею три картини Айвазовського

Фото: Херсонський обласний художній музей ім. Олексія Шовкуненка

Як зазначили у музеї все своє життя Айвазовський тяжів до культурного українського суспільства і часто подорожував по містах України, мав тісні зв’язки із Херсонщиною, товаришував із родиною Фальц-Фейнів. 

Щоліта, повертаючись із Петербурга до Криму, Айвазовський зупинявся у них, мав свою кімнату, облаштовану під майстерню, дарував друзям свої твори. До речі, появі низки його картин української тематики сприяла саме Софія Богданівна Фальц-Фейн.

Нагадаємо, російський військовий сам задокументував крадіжку картин із Херсонського обласного краєзнавчого музею, повідомивши що 1 квітня 2023 року окупаційним Міністерством культури Херсонської області та так званим директором Сімферопольського Центрального музею Тавриди Малигіним Андрієм Віталійовичем було підписано договір про зберігання раніше евакуйованих картин Херсонського обласного краєзнавчого музею.

Читайте також
Вивозять картини Айвазовського та Бенуа. Окупанти розкрадають Бердянський художній музей – ЦНС
російські окупанти

Фото: Херсонський обласний художній музей ім. Олексія Шовкуненка

Армія Росії, картини, Музей, Російська агресія, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Показали, як тоне Москва і зняли дані з телефонів: хакери привітали російських моряків з днем ВМФ
хакер
РФ спробує повторити терор: Зеленський назвав захист енергетичної інфраструктури головним пріоритетом
Володимир Зеленський
Відкриває напрямок для просування: у ЗСУ пояснили важливість звільнення Старомайорського
ЗСУ на фронті
75 ракет та близько 100 БПЛА: за тиждень Росія витратила на удари по Одещині понад $280 млн
Ракета летить в небі
Дим над розташуванням окупантів: що відомо про роботу партизанів у Маріуполі
Вибухи в Маріуполі 29 липня 2023
Відео
Багато хлопців загинули на очах, бо стекли кров’ю: спогади очевидців теракту в Оленівці

Факти ICTV знайшли азовців, які в ніч теракту в Оленівці перебували у бараці. У роковини трагедії вони розказали, який жах пережили.

Христина Величанська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.07.2023)
Буря вщухає, Вид міста Одеси та Море.Окупанти вкрали з Херсонського худмузею три картини Айвазовського
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.07.2023)
Буря вщухає, Вид міста Одеси та Море.Окупанти вкрали з Херсонського худмузею три картини Айвазовського
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.07.2023)
Буря вщухає, Вид міста Одеси та Море.Окупанти вкрали з Херсонського худмузею три картини Айвазовського
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.07.2023)
Буря вщухає, Вид міста Одеси та Море.Окупанти вкрали з Херсонського худмузею три картини Айвазовського
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь