Буря вщухає, Вид міста Одеси та Море.Окупанти вкрали з Херсонського худмузею три картини Айвазовського

Російські військові під час окупації Херсонської області викрали з Херсонського художнього музею три полотна одного з найвизначніших художників-мариністів світу Івана Айвазовського, написані в XIX столітті.

Про це повідомляють на офіційній Facebook-сторінці музею з нагоди дня народження художника.

Йдеться про картини Буря вщухає, Вид міста Одеси та Море.

– Один з найвизначніших художників-мариністів світу став нав’язливою метою для росіян, які вимірювали вартість творів інших авторів “по Айвазовському” та викрадали його картини з музеїв окупованих міст. Не оминула ця доля і Херсонський художній, звідки окупанти незаконно вивезли три полотна видатного майстра, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у музеї все своє життя Айвазовський тяжів до культурного українського суспільства і часто подорожував по містах України, мав тісні зв’язки із Херсонщиною, товаришував із родиною Фальц-Фейнів.

Щоліта, повертаючись із Петербурга до Криму, Айвазовський зупинявся у них, мав свою кімнату, облаштовану під майстерню, дарував друзям свої твори. До речі, появі низки його картин української тематики сприяла саме Софія Богданівна Фальц-Фейн.

Нагадаємо, російський військовий сам задокументував крадіжку картин із Херсонського обласного краєзнавчого музею, повідомивши що 1 квітня 2023 року окупаційним Міністерством культури Херсонської області та так званим директором Сімферопольського Центрального музею Тавриди Малигіним Андрієм Віталійовичем було підписано договір про зберігання раніше евакуйованих картин Херсонського обласного краєзнавчого музею.

Фото: Херсонський обласний художній музей ім. Олексія Шовкуненка

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