Пас скот с дедушкой: из-за обстрела Константиновки ранен 13-летний парень и еще 2 гражданских

30 июля в 19:23 РФ обстреляла Константиновку кассетными снарядами из РСЗО Смерч, в результате чего были ранены трое местных жителей, среди которых 13-летний мальчик.

Об этом информирует Донецкая областная прокуратура.

— Прокуроры Донетчины продолжают фиксировать преступления РФ против гражданского населения. 30 июля 2023 года, в 19:23, оккупанты в очередной раз обстреляли г. Константиновку. На этот раз армия РФ попала по частному сектору, вероятно, кассетными снарядами из РСЗО Смерч, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время атаки получил множественные осколочные ранения 13-летний парень, который вместе с дедушкой пас скот на пастбище.

Также вблизи кладбища обломками снаряда ранило мужчину 44 лет, а в собственном дворе получила минно-взрывные травмы 68-летняя местная жительница.

Кроме того, были повреждены частные жилые дома.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Донецкая областная прокуратура

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