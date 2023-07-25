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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Двоє погибших, 7 раненых: в Константиновке РФ из Смерча обстреляла людей, отдыхавших на берегу

Двоє погибших, 7 раненых: в Константиновке РФ из Смерча обстреляла людей, отдыхавших на берегу

По состоянию на 07:00 25 июля количество жертв вчерашней атаки на Константиновку возросло до двух, в том числе погиб 10-летний мальчик, который получил ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщили глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и Офис генпрокурора.

В результате вражеской атаки получили ранения четверо малолетних в возрасте от 5 до 12 лет — девочки 5, 11 и 12 лет и 12-летний мальчик. Среди пострадавших детей — две сестрички, одна из которых находится в тяжелом состоянии. Ее доставили в соседнюю область для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Состояние остальных детей удовлетворительное.

Получили телесные повреждения еще три человека — две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Всем им оказана квалифицированная медицинская помощь.

— Около 19:00 рашисты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Били РСЗО Смерч с кассетными боеприпасами — именно тем оружием, которое применяется для “уничтожения живой силы противника”, — сообщил Кириленко.

Обстрел Константиновки 24 июля 2023 года — что известно о последствиях

Фото: Павел Кириленко

Он отметил, что РФ в очередной раз “доказывает, что воюет с гражданскими, и в своем желании убивать не остановится ни перед чем”.

— В который раз обращаюсь к родителям: детям в зоне боевых действий не место! Позаботьтесь о них — эвакуируйтесь. Все необходимое для этого предоставляем, — подчеркнул глава ОВА.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 516-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Павел Кириленко.

Война в Украине, Донецкая область, Костянтинівка, Російська агресія
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