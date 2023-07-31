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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Пас худобу з дідусем: через обстріл Костянтинівки поранено 13-річного хлопця та ще 2 цивільних

Пас худобу з дідусем: через обстріл Костянтинівки поранено 13-річного хлопця та ще 2 цивільних

30 липня о 19:23 РФ обстріляла Костянтинівку касетними снарядами з РСЗВ Смерч, внаслідок чого було поранено трьох місцевих мешканців, серед яких 13-річний хлопчик.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

 – Прокурори Донеччини продовжують фіксувати злочини РФ проти цивільного населення. 30 липня 2023 року, о 19:23, окупанти вкотре обстріляли м. Костянтинівку. На цей раз армія РФ поцілила по приватному сектору, ймовірно, касетними снарядами з РСЗВ Смерч, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час атаки зазнав множинних осколкових поранень 13-річний хлопець, який разом із дідусем пас худобу на пасовищі.

Також поблизу цвинтаря уламками снаряду поранило чоловіка 44 років, а на власному подвір’ї дістала мінно-вибухових травм 68-річна місцева мешканка.

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Крім того, було пошкоджено приватні житлові будинки.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Пас худобу з дідусем: через обстріл Костянтинівки поранено 13-річного хлопця та ще 2 цивільних

Фото: Донецька обласна прокуратура

Війна в Україні, Костянтинівка, Російська агресія
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