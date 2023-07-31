Две ракеты баллистического типа. Игнат об атаке на Кривой Рог

Оккупанты обстреляли Кривой Рог двумя баллистическими ракетами. Их тип будет известен после того, как эксперты осмотрят места прилетов и найдут обломки ракет.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

– Баллистика вылетает из наземной установки, заранее коварно заготовленной оккупантом. Буквально считанные минуты летит ракета. Чем ближе к попаданию, тем меньше времени на какое-либо реагирование и тем более на воздушную тревогу. Поэтому баллистика и опасна, что добраться в укрытие очень мало времени, – сказал он.

Игнат подчеркнул, что о баллистической угрозе Воздушные силы сообщали еще с вечера, именно в восточных регионах, северных и южных, и отметил, что угроза ракетной опасности остается высокой.

Напомним, утром 31 июля в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что россияне попали по городу двумя ракетами.

Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вероятно, под завалами есть люди. Работают спасатели и полиция. Предварительно погиб один человек, еще 10 обратились за медицинской помощью.

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