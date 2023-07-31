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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Две ракеты баллистического типа. Игнат об атаке на Кривой Рог

Юрій Ігнат

Оккупанты обстреляли Кривой Рог двумя баллистическими ракетами. Их тип будет известен после того, как эксперты осмотрят места прилетов и найдут обломки ракет.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

– Баллистика вылетает из наземной установки, заранее коварно заготовленной оккупантом. Буквально считанные минуты летит ракета. Чем ближе к попаданию, тем меньше времени на какое-либо реагирование и тем более на воздушную тревогу. Поэтому баллистика и опасна, что добраться в укрытие очень мало времени, – сказал он.

Игнат подчеркнул, что о баллистической угрозе Воздушные силы сообщали еще с вечера, именно в восточных регионах, северных и южных, и отметил, что угроза ракетной опасности остается высокой.

Напомним, утром 31 июля в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что россияне попали по городу двумя ракетами.

Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Вероятно, под завалами есть люди. Работают спасатели и полиция. Предварительно погиб один человек, еще 10 обратились за медицинской помощью.

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Кривой Рог, Повітряні сили України, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія, Юрій Ігнат
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