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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Дві ракети балістичного типу. Ігнат про атаку на Кривий Ріг

Юрій Ігнат

Окупанти обстріляли Кривий Ріг двома балістичними ракетами. Їхній тип встановлять після того, як експерти оглянуть місця прильотів і знайдуть уламки ракет. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів речник Повітряний сил України Юрій Ігнат. 

– Балістика вилітає з наземної установки, яка заздалегідь підступно заготовлена окупантом. Буквально лічені хвилини летить ракета. Що ближче до влучення, то менше часу на хоча б якесь реагування і тим паче на повітряну тривогу. Тому балістика й небезпечна, що дістатися до укриття дуже мало часу, – сказав він. 

Ігнат наголосив, що про балістичну загрозу Повітряні сили повідомляли ще з вечора, саме у східних регіонах, північних і південних, та зазначив, що загроза ракетної небезпеки залишається високою.

Нагадаємо, вранці 31 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що росіяни поцілили по місту двома ракетами.

Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Ймовірно, під завалами є люди. Працюють рятувальники та поліція. Попередньо, загинула одна людина, ще 10 звернулися за медичною допомогою.

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Кривий Ріг, Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, Юрій Ігнат
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