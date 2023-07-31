Дві ракети балістичного типу. Ігнат про атаку на Кривий Ріг

Окупанти обстріляли Кривий Ріг двома балістичними ракетами. Їхній тип встановлять після того, як експерти оглянуть місця прильотів і знайдуть уламки ракет.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини розповів речник Повітряний сил України Юрій Ігнат.

– Балістика вилітає з наземної установки, яка заздалегідь підступно заготовлена окупантом. Буквально лічені хвилини летить ракета. Що ближче до влучення, то менше часу на хоча б якесь реагування і тим паче на повітряну тривогу. Тому балістика й небезпечна, що дістатися до укриття дуже мало часу, – сказав він.

Ігнат наголосив, що про балістичну загрозу Повітряні сили повідомляли ще з вечора, саме у східних регіонах, північних і південних, та зазначив, що загроза ракетної небезпеки залишається високою.

Нагадаємо, вранці 31 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що росіяни поцілили по місту двома ракетами.

Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Ймовірно, під завалами є люди. Працюють рятувальники та поліція. Попередньо, загинула одна людина, ще 10 звернулися за медичною допомогою.

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