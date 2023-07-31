Бедрак Виктория, редактор ленты
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Внезапный выброс угля и газа. На шахте в Донецкой области погибли трое горняков
В Донецкой области из-за внезапного выброса угля и газа на шахте погибли трое горняков.
Об этом сообщили в Минэнерго.
Указано, что трагедия произошла вечером 30 июля на ПраАТ Шахтоуправление Покровское. В результате инцидента пропали без вести трое работников, которые работали на шахте.
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За несколько часов во время аварийно-спасательных работ шахтеры были найдены. К сожалению, все погибли.
— Это машинист горных выемочных машин Харин Виталий Николаевич, проходчики Федоренко Артем Олегович и Ночка Евгений Владимирович, — говорится в сообщении.
Сейчас причины аварии устанавливаются.
17 июня произошел взрыв метана на угольной шахте в городе Павлоград (Днепропетровская область). В результате инцидента пострадали работники.
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Источник: Минэнергетики
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