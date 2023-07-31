В Донецкой области из-за внезапного выброса угля и газа на шахте погибли трое горняков.

Об этом сообщили в Минэнерго.

Указано, что трагедия произошла вечером 30 июля на ПраАТ Шахтоуправление Покровское. В результате инцидента пропали без вести трое работников, которые работали на шахте.

Сейчас смотрят

За несколько часов во время аварийно-спасательных работ шахтеры были найдены. К сожалению, все погибли.

— Это машинист горных выемочных машин Харин Виталий Николаевич, проходчики Федоренко Артем Олегович и Ночка Евгений Владимирович, — говорится в сообщении.

Сейчас причины аварии устанавливаются.

17 июня произошел взрыв метана на угольной шахте в городе Павлоград (Днепропетровская область). В результате инцидента пострадали работники.

Источник : Минэнергетики

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.