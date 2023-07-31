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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Раптовий викид вугілля та газу. На шахті Донеччини загинуло троє гірників

Українські шахтарі
Фото: Getty Images

На Донеччині через раптовий викид вугілля та газу на шахті загинули троє гірників.

Про це повідомили у Міненерго.

Зазначено, що трагедія сталася увечері 30 липня на ПраАТ Шахтоуправління Покровське. В результаті інциденту зникли безвісти троє працівників, які працювали на шахті.

За кілька годин під час аварійно-рятувальних робіт шахтарів було знайдено. На жаль, усі загинули.

– Це машиніст гірничих виїмкових машин Харін Віталій Миколайович, прохідники Федоренко Артем Олегович і Ночка Євген Володимирович, – йдеться у повідомленні.

Наразі причини аварії встановлюються.

17 червня стався вибух метану на вугільній шахті у місті Павлоград (Дніпропетровська область). Внаслідок інциденту постраждали працівники.

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Джерело: Міненергетики
Донецька область, Шахта, Шахтарі
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