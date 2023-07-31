Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Раптовий викид вугілля та газу. На шахті Донеччини загинуло троє гірників
На Донеччині через раптовий викид вугілля та газу на шахті загинули троє гірників.
Про це повідомили у Міненерго.
Зазначено, що трагедія сталася увечері 30 липня на ПраАТ Шахтоуправління Покровське. В результаті інциденту зникли безвісти троє працівників, які працювали на шахті.
За кілька годин під час аварійно-рятувальних робіт шахтарів було знайдено. На жаль, усі загинули.
– Це машиніст гірничих виїмкових машин Харін Віталій Миколайович, прохідники Федоренко Артем Олегович і Ночка Євген Володимирович, – йдеться у повідомленні.
Наразі причини аварії встановлюються.
17 червня стався вибух метану на вугільній шахті у місті Павлоград (Дніпропетровська область). Внаслідок інциденту постраждали працівники.
Джерело: Міненергетики
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