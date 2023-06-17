На угольной шахте в Павлограде произошел взрыв: есть пострадавшие

В ночь на субботу, 17 июня, произошел взрыв метана на угольной шахте в городе Павлоград (Днепропетровская область). В результате инцидента пострадали работники.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

На момент взрыва в шахте находились несколько сотен работников.

– Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана, — сообщили в Минэнерго.

В результате инцидента пострадали трое шахтеров. Их с травмами доставили в больницу.

Остальных работников вывели на поверхность. Причины чрезвычайного происшествия выясняются.

В компании ДТЭК уточнили, что взрыв произошел на шахте Юбилейная: вспыхнула метано-воздушная смесь в 586 лаве. Ситуацию после аварии уже стабилизировали.

– Всем трем пострадавшим на шахте оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет. На предприятии идет ликвидация аварии, — сказано в сообщении.

Трое пострадавших шахтеров пока находятся в больнице под контролем медиков. Их состояние стабильное.

Работа шахты возобновится после завершения аварийных работ и дегазации горных выработок.

Другие чрезвычайные происшествия

По данным Минэнерго, за прошедшие сутки поступил вызов о якобы заминировании Киевской гидроэлектростанции.

Правоохранительные органы осмотрели территорию ГЭС и не обнаружили опасных предметов.

Между тем, в южных регионах продолжается ликвидация последствий наводнения после подрыва оккупантами плотины Каховской ГЭС. В Херсоне энергетики подключили к электроснабжению почти 180 потребителей, остаются без света более 14 тыс. потребителей (большинство из них – в микрорайоне Остров).

В Херсонской области удалось подключить два населенных пункта. Работы продвигаются медленно из-за обстрелов РФ и значительного затопления электроэнергетического оборудования, в том числе кабельных линий.

В Николаевской области частично обесточены семь населенных пунктов.

Из-за обстрелов войск РФ зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

В министерстве заверили, что имеющейся электроэнергии достаточно для покрытия потребностей граждан и дефицита в энергосистеме Украины нет.

Как известно, в ноябре прошлого года в Кривом Роге сотни шахтеров остались под землей в результате ракетного удара РФ по Украине. Из шахт удалось вывести всех 566 шахтеров. Спасательная операция длилась около четырех часов.

Источник : Минэнергетики

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