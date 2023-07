В рамках визита в Украину глава МИД Хорватии посетил Гостомель

В понедельник 31 июля в Украину с рабочим визитом приехал глава Министерства иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман. Он уже посетил Гостомель.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

During today’s visit to #Ukraine , together with ???????? Deputy FM @YPerebyinis at the Wall of Remembrance of the Fallen for Ukraine, paying tribute to all those who bravely defended their Homeland. pic.twitter.com/mx7PYvtY4W



По словам главы МИД Хорватии, очень важно обеспечить непрерывность работы основных учреждений для обеспечения детей основными услугами.

– Поэтому вместе с Caritas мы также подарили оборудование для детского сада, – отметил министр.

It is extremely important to ensure the continuity of operation of key institutions and facilities to provide children with basic needs and services. Therefore, together with #Caritas, we also donated equipment for the kindergarten.#StandWithUkraine pic.twitter.com/tOSi2HamM6

— Gordan Grlić Radman (@grlicradman) July 31, 2023