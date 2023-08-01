И снова громко: в Севастополе уже второй день подряд раздаются взрывы

Сообщается о взрывах во временно оккупированном Севастополе.

В сети обнародовали фото и видео последствий, на которых видно большой клуб дыма. Пишут, что на месте хлопка произошел пожар.

Официальной информации пока нет, также не известно, что именно получило повреждения.

Напомним, что уже второй день подряд в Севастополе громко, так, вчера, 31 июля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Симферополе было слышно более 8 взрывов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 524-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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