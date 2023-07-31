Нуждается в проверкеМалиновская Ангелина, редактор ленты
В Крыму снова громко: в Симферополе прогремели взрывы
Во временно оккупированном Симферополе, что в Крыму, прогремели взрывы.
Об этом пишут СМИ.
Официальной информации пока нет, как и подробностей.
Напомним, что ночью 30 июля, когда в РФ отмечают День Военно-морского флота, российское Минобороны заявило об атаке 25 беспилотников по объектам на территории Крыма.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 523-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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