Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
І знову гучно: у Севастополі вже другий день лунають вибухи
Повідомляється про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі.
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