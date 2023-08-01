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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

І знову гучно: у Севастополі вже другий день лунають вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Повідомляється про вибухи у тимчасово окупованому Севастополі.

Війна в Україні, Вибух, Крим
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