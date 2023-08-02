Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
”Подрезал” авто и остановил движение: в Киеве водитель препятствовал скорой везти в реанимацию ребенка
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
Самолеты НАТО наблюдали. Три грузовых судна успешно преодолели морскую блокаду РФ — СМИ
В РФ заявляют об атаке беспилотников на Москву: что известно
На железнодорожном вокзале Керчь-Южная объявлена эвакуация, на Крымском мосту перекрыто движение
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Рекордная взятка в $6 млн: ВАКС вынес приговор по делу экс-министра экологии Злочевского

Микола Злочевський
Фото: УНИАН

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор по делу экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Ему назначили штраф в размере четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (68 тыс. грн).

Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

Злочевский заключил соглашение со следствием, где он признал свою вину по делу о взятке в $6 млн руководителю САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику за закрытие уголовного производства в отношении себя.

— Учтено безоговорочное признание указанным лицом своей виновности в инкриминируемом ему уголовном правонарушении, отсутствие материального ущерба, причиненного в результате совершения инкриминируемого уголовного преступления, а также наличие общественного интереса в обеспечении быстрого судебного производства, — говорится в сообщении САП.

По результатам сотрудничества с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры Злочевский оплатил 500 млн грн в помощь ВСУ для проекта Армия дронов.

Кроме того, обвиняемый оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.

Суд признал Злочевского виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины.

Напомним, в 2020 году детективы НАБУ и САП задержали трех человек, которые пытались передать рекордную взятку руководителям антикоррупционных органов, чтобы закрыть дело Николая Злочевского.

Экс-министра подозревали в присвоении стабилизационного кредита НБУ, выданного Реал Банком.

Читайте также
Экс-судью Чауса приговорили к 10 годам за взяточничество – приговор ВАКС
Микола Чаус

Источник: САП
Міністерство екології та природних ресурсів, Микола Злочевський, Суд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Гуменюку 2 года передавали основу для взрывчатки под видом лекарств — ГБР
вибух у Шевченківському райсуді Києва
Попытка побега из-под стражи: правоохранители получили подозрения из-за взрывов в Шевченковском суде
Вибухи в Шевченківському суді Києва – повідомлено підозри
Экс-нардепу Аристову, который отдыхал на Мальдивах, избрали меру пресечения
Юрій Арістов
На Кипре задержан сообщник Жеваго, который помог ему отмыть $113 млн
АТ Банк Фінанси та Кредит
Призывала сбросить бомбу на Украину: известно, как суд наказал блогершу из Одессы
суд над блогеркою
Видео
Сын так и не дождался маму: все что известно о последствиях ракетной атаки на Кривой Рог

Спасатели с утра постоянно, но с перерывом на воздушную тревогу, разбирают завалы подъезда многоэтажки в Кривом Роге, куда попала российская ракета. Работа ответственна и очень опасна.

София Богуцкая
Зерно, война и ЧВК Вагнера: как Путин хочет вернуть влияние РФ через подкуп Африки
Рекордная взятка в $6 млн: ВАКС вынес приговор по делу экс-министра экологии Злочевского
Хорошо, что остались фото с папой: история семьи погибшего защитника
Рекордная взятка в $6 млн: ВАКС вынес приговор по делу экс-министра экологии Злочевского
Искусственные гаубицы и Хаймарсы: как украинские умельцы водят за нос врага
Рекордная взятка в $6 млн: ВАКС вынес приговор по делу экс-министра экологии Злочевского
Выживают каждую минуту: правозащитница рассказала, что переживают женщины в плену и как им помочь
психолог
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь