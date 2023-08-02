Рекордная взятка в $6 млн: ВАКС вынес приговор по делу экс-министра экологии Злочевского

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор по делу экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Ему назначили штраф в размере четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (68 тыс. грн).

Об этом сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре.

Злочевский заключил соглашение со следствием, где он признал свою вину по делу о взятке в $6 млн руководителю САП Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику за закрытие уголовного производства в отношении себя.

— Учтено безоговорочное признание указанным лицом своей виновности в инкриминируемом ему уголовном правонарушении, отсутствие материального ущерба, причиненного в результате совершения инкриминируемого уголовного преступления, а также наличие общественного интереса в обеспечении быстрого судебного производства, — говорится в сообщении САП.

По результатам сотрудничества с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры Злочевский оплатил 500 млн грн в помощь ВСУ для проекта Армия дронов.

Кроме того, обвиняемый оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.

Суд признал Злочевского виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины.

Напомним, в 2020 году детективы НАБУ и САП задержали трех человек, которые пытались передать рекордную взятку руководителям антикоррупционных органов, чтобы закрыть дело Николая Злочевского.

Экс-министра подозревали в присвоении стабилизационного кредита НБУ, выданного Реал Банком.

Источник : САП

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