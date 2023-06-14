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Экс-судью Чауса приговорили к 10 годам за взяточничество – приговор ВАКС

Микола Чаус
Фото: УНИАН

Высший антикоррупционный суд признал бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, уличенного в получении неправомерной выгоды в $150 тыс. (более 3,7 млн грн по курсу НБУ на момент совершения преступления), виновным во взяточничестве и приговорил к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Коллегия судей ВАКС на заседании 14 июня вынесла обвинительный приговор.

Также Чаус лишен права занимать должности в судебной ветви власти сроком на три года.

Таким образом суд поддержал позицию прокурора САП и признал лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством).

Судом до вступления приговора в законную силу изменена обвиняемому мера пресечения с залога на содержание под стражей.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней в Апелляционной палате ВАКС.

Национальное антикоррупционное бюро 9 августа 2016 года разоблачило судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса на получении взятки в размере $150 тыс.

Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности. Однако Чаус сбежал. С 16 августа 2016 года судью объявили в национальный розыск, а в дальнейшем — в международный.

В феврале 2017 года его задержали на территории Молдовы. Детективы НАБУ подали ходатайство об экстрадиции экс-судьи в Украину. Однако в апреле 2021 года появилась информация о его якобы похищении.

Никто не знал, где находится Чаус, вплоть до июля 2021 года, когда его обнаружили в одном из сел Винницкой области.

3 августа детективы НАБУ задержали экс-судью в больнице Феофания.

4 августа 2021 года Высший антикоррупционный суд избрал Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а также обязал сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

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Микола Чаус

Источник: САП
Антикорупційний суд, Корупция, Микола Чаус, Суд, Хабарництво
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