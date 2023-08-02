Рекордний хабар у $6 млн: ВАКС виніс вирок у справі ексміністра екології Злочевського

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок у справі ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Йому призначили штраф в розмірі чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тис. грн).

Про це повідомили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

Злочевський уклав угоду зі слідством, де він визнав свою провину у справі про хабар у $6 млн керівнику САП Назару Холодницькому та директору НАБУ Артему Ситнику за закриття кримінального провадження щодо себе.

– Враховано беззаперечне визнання указаною особою своєї винуватості в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, відсутність матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, а також наявність суспільного інтересу у забезпеченні швидшого судового провадження, – йдеться у повідомленні САП.

За результатами співпраці з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Злочевський сплатив 500 млн грн на допомогу ЗСУ для проєкту Армія дронів.

Крім того, обвинувачений надав допомогу підрозділам ЗСУ у вигляді купівлі обладнання на загальну суму понад 160 млн грн.

Суд визнав Злочевського винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369−2 КК України.

Нагадаємо, у 2020 році детективи НАБУ і САП затримали трьох осіб, які намагалися передати рекордний хабар керівникам антикорупційних органів, щоб закрити справу Миколи Злочевського.

Ексміністра підозрювали у присвоєнні стабілізаційного кредиту НБУ, виданого Реал Банком.

Джерело : САП

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