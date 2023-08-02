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Валентина Чорна, редактор ленты

Россия держит в Черном море один ракетоноситель: сколько Калибров наготове

кораблі РФ
Фото: Depositphotos

По состоянию на утро 2 августа Россия держит на боевом дежурстве в Черном море шесть кораблей.

Среди них есть один носитель крылатых ракет Калибр, общий залп — до четырех ракет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Кроме того, в акватории Азовского моря находится один российский корабль.

В Средиземном море на боевом дежурстве – восемь вражеских кораблей, среди них два носителя крылатых ракет Калибр. Их общий залп — до 24 ракет.

кораблі РФ у Чорному морі

Ранее в Военно-морских силах Украины отвергли свою причастность к атаке на корабли российского Черноморского флота Сергей Котов и Василий Быков.

Капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что на вооружении ВМС Украины не стоят беспилотные морские катера, о которых заявляли в Минобороны РФ.

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російський корабель

Война в Украине, Російська агресія, Черное море
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