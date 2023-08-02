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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Росія тримає у Чорному морі один ракетоносій: скільки Калібрів напоготові

кораблі РФ
Фото: Depositphotos

Станом на ранок 2 серпня Росія тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі шість кораблів.

Серед них є один носій крилатих ракет Калібр, загальний залп – до чотирьох ракет.

Про це повідомили у Військово-морських Силах ЗСУ.

Крім того, в акваторії Азовського моря – один російський корабель.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває вісім ворожих кораблів, з них два носії крилатих ракет Калібр. Їхній загальний залп – до 24 ракет.

кораблі РФ у Чорному морі

Раніше у Військово-морських силах України заперечили причетність до атаки на кораблі російського Чорноморського флоту Сергей Котов і Василий Быков.

Капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що на озброєнні ВМС України не стоять безпілотні морські катери, про які заявляли у Міноборони РФ.

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російський корабель

Війна в Україні, Російська агресія, Чорне море
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