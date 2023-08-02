Еще 10 детей, незаконно вывезенных оккупантами, вернулись в Украину

1 августа в Украину удалось вернуть 10 детей, незаконно вывезенных Россией.

Об этом сообщил бывший уполномоченный по правам ребенка и исполнительный директор организации Save Ukraine Николай Кулеба.

— Мы счастливы, что несмотря на все сложности и препятствия, нашей команде удалось сделать это, — говорится в сообщении.

Отмечено, что всего в рамках 9 спасательных миссий Save Ukraine уже вернула в Украину 141 ребенка.

Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Россия за 2022 год вывезла более 700 тыс. украинских детей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что это прямое доказательство для Международного уголовного суда, которое свидетельствует о незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

Фото: скриншот с видео

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