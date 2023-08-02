Ще 10 дітей, незаконно вивезених окупантами, повернулися в Україну

1 серпня в Україну вдалося повернути 10 дітей, незаконно депортованих Росією.

Про це повідомив колишній уповноважений з прав дитини та виконавчий директор організації Save Ukraine Микола Кулеба.

– Ми щасливі, що попри всі складнощі й перешкоди, нашій команді вдалося зробити це, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що загалом у межах 9 рятувальних місій Save Ukraine вже повернула в Україну 141 дитину.

Раніше уповноважена при президентові РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що Росія за 2022 рік вивезла понад 700 тис. українських дітей.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що це прямий доказ для Міжнародного кримінального суду, який свідчить про незаконну депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Фото: скриншот із відео

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