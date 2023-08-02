Удар РФ по Одесской области: Гуменюк объяснила цель агрессора
Российские войска наносят удары по портам Украины, чтобы показать якобы свою монополию в Черном море.
Об этом сообщила на брифинге начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, РФ постоянно выискивает новую тактику и подбирает новое оружие. Агрессор ожидает новых решений на уровне дипломатии, но, понимая, что навстречу ему не идут, прибегает к огневым атакам.
Так, враг усилил огонь вдоль линии фронта, в частности в Херсонской области, и “засел” в глубокой обороне на Запорожском и Восточном направлениях. Оккупанты также ищут способы переключения общего внимания на другие регионы.
— Так, сегодня ночью была осуществлена мощная атака с использованием ударных беспилотных аппаратов по портовой инфраструктуре на дунайском направлении, которое многими экспертами было провозглашено как одна из альтернатив “зернового вопроса”. Именно поэтому враг сосредоточил на нем свое внимание, — сказала Гуменюк.
Представительница пресс-центра Сил обороны отметила, что у врага большие мощности, а средств ПВО Украине не хватает. Усиление защиты сейчас обсуждается на всех уровнях.
— Этой ночью атака осуществлялась одновременно на стратегическое направление — портовую инфраструктуру, и столичное направление. Рассредоточение усилий ПВО — одна из задач воздушной атаки. Такие атаки будут повторяться. Анализируя тактику врага, мы понимаем, что это — система, — добавила она.
Гуменюк отметила, что РФ хочет убедить мировое сообщество, в частности крупных судовладельцев, в том, что украинские порты ненадежны, а навигация в направлении подконтрольных Украине портов — опасна.
Кроме того, не исключено, что удары по дунайскому направлению имеют целью вызвать реакцию Сил обороны. В частности, относительно перенаправления определенных системы ПВО на юг Одесской области.
В ночь на 2 августа войска РФ направили беспилотники на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры Дуная вспыхнули пожары.
Источник: Ukraine Media Center
Фото: Ukraine Media Center