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Украина
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Удар РФ по Одесской области: Гуменюк объяснила цель агрессора

Наталія Гуменюк

Российские войска наносят удары по портам Украины, чтобы показать якобы свою монополию в Черном море.

Об этом сообщила на брифинге начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, РФ постоянно выискивает новую тактику и подбирает новое оружие. Агрессор ожидает новых решений на уровне дипломатии, но, понимая, что навстречу ему не идут, прибегает к огневым атакам.

Так, враг усилил огонь вдоль линии фронта, в частности в Херсонской области, и “засел” в глубокой обороне на Запорожском и Восточном направлениях. Оккупанты также ищут способы переключения общего внимания на другие регионы.

— Так, сегодня ночью была осуществлена мощная атака с использованием ударных беспилотных аппаратов по портовой инфраструктуре на дунайском направлении, которое многими экспертами было провозглашено как одна из альтернатив “зернового вопроса”. Именно поэтому враг сосредоточил на нем свое внимание, — сказала Гуменюк.

Представительница пресс-центра Сил обороны отметила, что у врага большие мощности, а средств ПВО Украине не хватает. Усиление защиты сейчас обсуждается на всех уровнях.

— Этой ночью атака осуществлялась одновременно на стратегическое направление — портовую инфраструктуру, и столичное направление. Рассредоточение усилий ПВО — одна из задач воздушной атаки. Такие атаки будут повторяться. Анализируя тактику врага, мы понимаем, что это — система, — добавила она.

Гуменюк отметила, что РФ хочет убедить мировое сообщество, в частности крупных судовладельцев, в том, что украинские порты ненадежны, а навигация в направлении подконтрольных Украине портов — опасна.

Кроме того, не исключено, что удары по дунайскому направлению имеют целью вызвать реакцию Сил обороны. В частности, относительно перенаправления определенных системы ПВО на юг Одесской области.

В ночь на 2 августа войска РФ направили беспилотники на юг Одесской области. В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры Дуная вспыхнули пожары.

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Источник: Ukraine Media Center 

Фото: Ukraine Media Center 

Война в Украине, Дунай, Одесская область, Порти
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