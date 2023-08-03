Марта Бондаренко, редактор ленты
Авиакатастрофа с руководством МВД в Броварах: должностным лицам ГСЧС сообщили о подозрениях
Пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили о подозрениях в производстве о гибели руководства Министерства внутренних дел в авиакатастрофе в Броварах в январе 2023 года.
Об этом сообщили Офис Генпрокурора и ГБР.
О подозрении сообщили:
- начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
- и.о. командира части;
- заместителю командира по летной подготовке;
- командиру авиационной эскадрильи;
- начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.
Источник: ГБР
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