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Марта Бондаренко, редактор ленты

Авиакатастрофа с руководством МВД в Броварах: должностным лицам ГСЧС сообщили о подозрениях

Авиакатастрофа с руководством МВД в Броварах: должностным лицам ГСЧС сообщили о подозрениях
Фото: УНИАН

Пяти должностным лицам Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили о подозрениях в производстве о гибели руководства Министерства внутренних дел в авиакатастрофе в Броварах в январе 2023 года.

Об этом сообщили Офис Генпрокурора и ГБР.

О подозрении сообщили:

  • начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины;
  • и.о. командира части;
  • заместителю командира по летной подготовке;
  • командиру авиационной эскадрильи;
  • начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области.

Источник: ГБР
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