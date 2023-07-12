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Валентина Чорна, редактор ленты

Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16

Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16
Фото: Getty Images

Польша предоставит инфраструктуру для подготовки украинских пилотов на истребителях на F-16.

Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Комментируя подписанную на полях саммита НАТО в Вильнюсе договоренность о начале учений украинцев на F-16, Блащак выразил благодарность Дании и Нидерландам за “запуск и координацию этой очень важной инициативы”.

— Это еще одно доказательство нашей решимости поддерживать Украину против жестокого вторжения России. Со своей стороны, я обещаю поддержку путем открытия доступа к нашей учебной инфраструктуре и курсам, — говорится в сообщении.

Напомним, что Украина и 11 государств-партнеров подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на F-16.

К коалиции присоединились Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Ожидается, что учения начнутся в конце лета и будут проходить в Дании.

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Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Польша
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