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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Продвижение на Юге усложняют заросшие сорняками поля – разведка Британии

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Заросли являются одним из факторов, замедляющих боевые действия на Юге Украины.

Это 3 августа отметили в разведке Минобороны Великобритании.

В британском оборонном ведомстве напоминают: пахотные земли, сосредоточенные в зоне боевых действий, находятся под паром почти полтора года.

А теплое влажное лето только способствует разрастанию сорняков и кустарников.

Заросли стали дополнительным прикрытием для оккупантов. Благодаря этому захватчикам удается маскировать свои оборонительные позиции.

Добавляют сложности высокие сорняки и кустарники также при разминировании.

– И хотя подлесок служит прикрытием для небольших атак пехоты, обеим сторонам при таких условиях труднее продвигаться, – отмечают британские разведчики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 526-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Война в Украине, Великобритания, Разведка, Російська агресія, РФ
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