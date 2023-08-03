Продвижение на Юге усложняют заросшие сорняками поля – разведка Британии
Заросли являются одним из факторов, замедляющих боевые действия на Юге Украины.
Это 3 августа отметили в разведке Минобороны Великобритании.
В британском оборонном ведомстве напоминают: пахотные земли, сосредоточенные в зоне боевых действий, находятся под паром почти полтора года.
А теплое влажное лето только способствует разрастанию сорняков и кустарников.
Заросли стали дополнительным прикрытием для оккупантов. Благодаря этому захватчикам удается маскировать свои оборонительные позиции.
Добавляют сложности высокие сорняки и кустарники также при разминировании.
– И хотя подлесок служит прикрытием для небольших атак пехоты, обеим сторонам при таких условиях труднее продвигаться, – отмечают британские разведчики.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 526-е сутки.
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