Просування на Півдні ускладнюють зарослі бур’янами поля – розвідка Британії

Зарості є одним із факторів, що сповільнюють бойові дії на Півдні України.

На цьому 3 серпня наголосили в розвідці Міноборони Великої Британії.

У британському оборонному відомстві нагадують: орні землі, які наразі зосереджені в зоні бойових дій, перебувають під паром майже півтора року.

А тепле вологе літо лише сприяє розростанню бур’янів і чагарників.

Тож зарості стали таким собі додатковим прикриттям для окупантів. Завдяки цьому загарбникам вдається маскувати свої оборонні позиції.

Додають складнощів високі бур’яни та чагарники й під час розмінування.

– І хоча підлісок слугує прикриттям для невеликих атак піхоти, обом сторонам за таких умов важче просуватися, – зауважують британські розвідники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело : Ministry of Defence

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