Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 10 областей проведено майже 100 обшуків
Всі очікують, що скажу щось погане: Харлан зізналася, що сказала Смірновій після перемоги
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Просування на Півдні ускладнюють зарослі бур’янами поля – розвідка Британії

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Зарості є одним із факторів, що сповільнюють бойові дії на Півдні України.

На цьому 3 серпня наголосили в розвідці Міноборони Великої Британії.

У британському оборонному відомстві нагадують: орні землі, які наразі зосереджені в зоні бойових дій, перебувають під паром майже півтора року.

А тепле вологе літо лише сприяє розростанню бур’янів і чагарників.

Тож зарості стали таким собі додатковим прикриттям для окупантів. Завдяки цьому загарбникам вдається маскувати свої оборонні позиції.

Додають складнощів високі бур’яни та чагарники й під час розмінування.

– І хоча підлісок слугує прикриттям для невеликих атак піхоти, обом сторонам за таких умов важче просуватися, – зауважують британські розвідники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Defence
Війна в Україні, Велика Британія, Розвідка, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вершина айсберга: в Офісі генпрокурора озвучили кількість загиблих цивільних з 24 лютого
Маріуполь - поховання загиблих
Українські воєначальники відмовилися від американської тактики під час контрнаступу – NYT
ЗСУ, українська армія
Мобілізація у “ДНР”: окупантам наказали поповнити лави військ тисячею підозрюваних
російські російський військовий
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 03.08.2023
deepstatemap
Зранку росіяни обстріляли тролейбус у Херсоні: поранені цивільні та рятувальники
Просування на Півдні ускладнюють зарослі бур’янами поля – розвідка Британії
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (02.08.2023)
Просування на Півдні ускладнюють зарослі бур’янами поля – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (02.08.2023)
Просування на Півдні ускладнюють зарослі бур’янами поля – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (02.08.2023)
Просування на Півдні ускладнюють зарослі бур’янами поля – розвідка Британії
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (02.08.2023)
Просування на Півдні ускладнюють зарослі бур’янами поля – розвідка Британії
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь