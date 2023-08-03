Просування на Півдні ускладнюють зарослі бур’янами поля – розвідка Британії
Зарості є одним із факторів, що сповільнюють бойові дії на Півдні України.
На цьому 3 серпня наголосили в розвідці Міноборони Великої Британії.
У британському оборонному відомстві нагадують: орні землі, які наразі зосереджені в зоні бойових дій, перебувають під паром майже півтора року.
А тепле вологе літо лише сприяє розростанню бур’янів і чагарників.
Тож зарості стали таким собі додатковим прикриттям для окупантів. Завдяки цьому загарбникам вдається маскувати свої оборонні позиції.
Додають складнощів високі бур’яни та чагарники й під час розмінування.
– І хоча підлісок слугує прикриттям для невеликих атак піхоти, обом сторонам за таких умов важче просуватися, – зауважують британські розвідники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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