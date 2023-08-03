РФ не змогла відновити втрачене положення на двох напрямках фронту – Генштаб ЗСУ

Напередодні російські війська марно намагалися відновити втрачене положення відразу на двох напрямках фронту.

Так, не мали успіху такі спроби західніше Курдюмівки та Кліщіївки, а також південніше Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку.

До слова, те, що Сили оборони України змусили російських окупантів відійти з позицій південніше Андріївки, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли вранці 2 серпня.

Не змогли загарбники відновити втрачене положення також західніше Старомайорського та північніше Урожайного на Шахтарському напрямку.

На Мар’їнському напрямку наразі Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки.

На Запорізькому напрямку російські загарбники прагнуть будь-що завадити просуванню українських військ.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Генштаб ЗСУ

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