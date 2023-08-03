Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 10 областей проведено майже 100 обшуків
Всі очікують, що скажу щось погане: Харлан зізналася, що сказала Смірновій після перемоги
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ не змогла відновити втрачене положення на двох напрямках фронту – Генштаб ЗСУ

російські солдати
Фото: Depositphotos

Напередодні російські війська марно намагалися відновити втрачене положення відразу на двох напрямках фронту.

Так, не мали успіху такі спроби західніше Курдюмівки та Кліщіївки, а також південніше Андріївки Донецької області на Бахмутському напрямку.

Курдюмівка, Кліщіївка, Андріївка

Курдюмівка, Кліщіївка, Андріївка

До слова, те, що Сили оборони України змусили російських окупантів відійти з позицій південніше Андріївки, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли вранці 2 серпня.

Не змогли загарбники відновити втрачене положення також західніше Старомайорського та північніше Урожайного на Шахтарському напрямку.

Урожайне

Бої в Україні – ситуація на фронті на 3 серпня 2023

На Мар’їнському напрямку наразі Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки.

На Запорізькому напрямку російські загарбники прагнуть будь-що завадити просуванню українських військ.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 526-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У липні диверсанти чотири рази намагалися проникнути в Україну з півночі – Наєв
РФ не змогла відновити втрачене положення на двох напрямках фронту – Генштаб ЗСУ
15 із 15: ППО вночі знищила всі запущені росіянами Шахеди
ППО
Мають підземні міста. Окупанти побудували навколо Мелітополя 3−4 лінії оборони — Федоров
Російські окупанти в Криму
Генштаб: ЗСУ за добу знищили 620 окупантів та спалили 26 артсистем
Бої на фронті
Емоції взяли гору: через що стався обмін критичними заявами між Польщею та Україною
РФ не змогла відновити втрачене положення на двох напрямках фронту – Генштаб ЗСУ
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (02.08.2023)
РФ не змогла відновити втрачене положення на двох напрямках фронту – Генштаб ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (02.08.2023)
РФ не змогла відновити втрачене положення на двох напрямках фронту – Генштаб ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (02.08.2023)
РФ не змогла відновити втрачене положення на двох напрямках фронту – Генштаб ЗСУ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (02.08.2023)
РФ не змогла відновити втрачене положення на двох напрямках фронту – Генштаб ЗСУ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь