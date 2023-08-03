СБУ і ДБР проводять обшуки у нардепа Дубінського: що відомо

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ проводять обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито для супроводження батька на лікування.

Про це повідомляють у ДБР.

Водночас його батько самостійно, без супроводу сина, виїхав за кордон, а потім повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.

Тепер слідчі ДБР з’ясовують, як у період перебування за кордоном Дубінський зміг підписувати та направляти офіційні документи, зокрема й до державних органів, що може свідчити про їхню підробку.

Оновлено о 16:50. Народний депутат Олександр Дубінський назвав обшуки політичним переслідуванням Офісу президента.

– Після даних мною свідчень у НАБУ у справі про держзраду Деркача та участі в цій справі вищих посадовців держави в мене провели незаконні обшуки, метою яких є знаходження будь-якого компромату, який можна використати для моєї дискредитації, – заявив Дубінський.

Нардеп назвав звинувачення надуманими і покликаними “припинити його опозиційну критику президента Володимира Зеленського, голови ОПУ Андрія Єрмака та низки чиновників, розкриття багатомільярдних корупційних схем на Великому будівництві, на проєкті Дія, на відбудові Київської області, розкриття масштабних розкрадань коштів НБУ керованими з ОПУ чиновниками”.

Дубінський говорить, що проти нього застосували політичне переслідування, і додав, що відстоюватиме себе у суді.

Досудове розслідування ДБР та СБУ здійснюється за фактами службового підроблення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України). Санкція статті передбачає до 6 років ув’язнення.

Джерело : ДБР, СБУ

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