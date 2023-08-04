Россия убила более 200 гражданских украинцев кассетными боеприпасами – Генпрокуратура

В Офисе генпрокурора сообщили, что российские оккупанты более 200 раз использовали кассетные боеприпасы против гражданского населения и Украина имеет неопровержимые доказательства.

С начала полномасштабного вторжения правоохранители открыли 239 уголовных производств по фактам применения российскими войсками кассетных боеприпасов.

Они обстреливали гражданскую инфраструктуру, в частности жилые дома, больницы, детские сады и железнодорожные вокзалы.

В результате задокументированных обстрелов погиб 201 гражданский человек, еще 553 получили ранения.

– Враг использует все типы кассетных снарядов, предназначенных для реактивных систем залпового огня, прежде всего для Урагана, Смерча и Торнадо-С, а также для тактического ракетного комплекса Точка, – говорится в сообщении.

Также в Офисе генпрокурора рассказали, что первый известный случай применения кассетных боеприпасов был зафиксирован уже 25 февраля 2022 года. Тогда под обстрел попал детский сад Солнышко в городе Ахтырка в Сумской области.

А один из самых масштабных обстрелов кассетными боеприпасами произошел 8 апреля 2022 года. Российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, где на тот момент находились сотни человек. Вокзал поразила ракета Точка-У.

По данным Службы безопасности Украины, в результате удара погиб 61 человек и 121 получил ранения.

Источник : Офис генпрокурора

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