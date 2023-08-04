Россия убила более 200 гражданских украинцев кассетными боеприпасами – Генпрокуратура
В Офисе генпрокурора сообщили, что российские оккупанты более 200 раз использовали кассетные боеприпасы против гражданского населения и Украина имеет неопровержимые доказательства.
С начала полномасштабного вторжения правоохранители открыли 239 уголовных производств по фактам применения российскими войсками кассетных боеприпасов.
Они обстреливали гражданскую инфраструктуру, в частности жилые дома, больницы, детские сады и железнодорожные вокзалы.
В результате задокументированных обстрелов погиб 201 гражданский человек, еще 553 получили ранения.
– Враг использует все типы кассетных снарядов, предназначенных для реактивных систем залпового огня, прежде всего для Урагана, Смерча и Торнадо-С, а также для тактического ракетного комплекса Точка, – говорится в сообщении.
Также в Офисе генпрокурора рассказали, что первый известный случай применения кассетных боеприпасов был зафиксирован уже 25 февраля 2022 года. Тогда под обстрел попал детский сад Солнышко в городе Ахтырка в Сумской области.
А один из самых масштабных обстрелов кассетными боеприпасами произошел 8 апреля 2022 года. Российские войска нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, где на тот момент находились сотни человек. Вокзал поразила ракета Точка-У.
По данным Службы безопасности Украины, в результате удара погиб 61 человек и 121 получил ранения.