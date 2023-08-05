Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 05.08.2023 — ситуация на фронте
За прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
Карта боевых действий в Украине на 5.08.2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 528-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео