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Марта Бондаренко, редактор ленты

Карта боевых действий на 05.08.2023 — ситуация на фронте

ППО війна
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки состоялось 36 боевых столкновений. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Карта боевых действий в Украине на 5.08.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 5 августа 2023 года

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 528-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW
Война в Украине, Карта
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