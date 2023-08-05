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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 05.08.2023 – ситуація на фронті

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

Карта бойових дій в Україні на 5.08.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 5 серпня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Війна в Україні, Карта
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