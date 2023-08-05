Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 05.08.2023 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.
Карта бойових дій в Україні на 5.08.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео