Карта бойових дій на 05.08.2023 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

Карта бойових дій в Україні на 5.08.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 528-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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