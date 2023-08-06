Кожен із 14 тис. вильотів – героїчний: Зеленський і Залужний привітали оборонців неба
6 серпня, у День Повітряних сил Збройних сил України, оборонців неба привітали президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Глава держави наголошує: пишається нашими героями неба.
– Уже понад 14 тис. бойових вильотів нашої авіації за час війни. Кожен – це героїзм. Кожен – це результат для України. Кожен – це наближення нашої перемоги, – зауважив Володимир Зеленський.
Президент України подякував усім воїнам українських Повітряних сил – воїнам-авіаторам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ.
– Слава вам! Слава Україні! – додав очільник держави.
Бойових побратимів привітав і головнокомандувач ЗСУ.
Валерій Залужний подякував захисникам за стійкість, пильність та відданість справі захисту українського неба.
Нагадаємо, що перше вітання на адресу оборонців неба 6 серпня надійшло від командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.
Командувач ПС подякував колегам за захист неба від російського вторгнення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.
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