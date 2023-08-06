Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Терміново
РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
Терміново
На Хмельниччині знову лунають вибухи – ОВА
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Кожен із 14 тис. вильотів – героїчний: Зеленський і Залужний привітали оборонців неба

Повітряні сили ЗСУ, авіація України
Фото: Офіс президента

6 серпня, у День Повітряних сил Збройних сил України, оборонців неба привітали президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Глава держави наголошує: пишається нашими героями неба.

– Уже понад 14 тис. бойових вильотів нашої авіації за час війни. Кожен – це героїзм. Кожен – це результат для України. Кожен – це наближення нашої перемоги, – зауважив Володимир Зеленський.

Президент України подякував усім воїнам українських Повітряних сил – воїнам-авіаторам, зенітникам, фахівцям радіотехнічних військ.

– Слава вам! Слава Україні! – додав очільник держави.

Бойових побратимів привітав і головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний подякував захисникам за стійкість, пильність та відданість справі захисту українського неба.

Нагадаємо, що перше вітання на адресу оборонців неба 6 серпня надійшло від командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

Командувач ПС подякував колегам за захист неба від російського вторгнення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 529-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Валерій Залужний, Володимир Зеленський, Повітряні сили України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Пілоти вже планують, як будуть нищити ворога на F-16: інтерв’ю з Юрієм Ігнатом
Юрій Ігнат
День Повітряних сил ЗСУ: як українські пілоти дають відсіч ворогу з перевагою в повітрі
Винищувач F-16
Знищено 30 крилатих ракет та 27 Шахедів – Повітряні сили про масовану атаку
Війна в Україні, ППО
Дякую всім, хто захищає небо від вторгнення РФ – командувач ПС ЗСУ привітав колег
ППО, авіація ЗСУ
РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
Кожен із 14 тис. вильотів – героїчний: Зеленський і Залужний привітали оборонців неба
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Окопи на пляжі: туристичний сезон в Криму безповоротно зіпсований
Кожен із 14 тис. вильотів – героїчний: Зеленський і Залужний привітали оборонців неба
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
Кожен із 14 тис. вильотів – героїчний: Зеленський і Залужний привітали оборонців неба
З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
Кожен із 14 тис. вильотів – героїчний: Зеленський і Залужний привітали оборонців неба
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь