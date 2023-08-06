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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Тризуб на своєму місці: на монументі Батьківщина-мати встановили герб України

Герб України на монументі Батьківщина-мати

На монумент Батьківщина-мати підняли тризуб.

Остаточні роботи мають завершити до 24 серпня.

– Це сталось! Тризуб на своєму місці, – радіє колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Екс-міністр наголошує: це був складний, відповідальний, історичний проєкт.

Олександр Ткаченко подякував усім, завдяки кому це сталось, – донорам, проєктантам, будівельникам, скульпторам, працівникам Музею війни, усім, хто вболівав за ці зміни та підтримував.

Джерело: Олександр Ткаченко

Фото: Максиміліан Ільченко

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