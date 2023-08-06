Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Тризуб на своєму місці: на монументі Батьківщина-мати встановили герб України
На монумент Батьківщина-мати підняли тризуб.
Остаточні роботи мають завершити до 24 серпня.
– Це сталось! Тризуб на своєму місці, – радіє колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Екс-міністр наголошує: це був складний, відповідальний, історичний проєкт.
Олександр Ткаченко подякував усім, завдяки кому це сталось, – донорам, проєктантам, будівельникам, скульпторам, працівникам Музею війни, усім, хто вболівав за ці зміни та підтримував.
Джерело: Олександр Ткаченко
Фото: Максиміліан Ільченко
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