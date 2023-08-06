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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У разі загрози літаки передислокують в інші місця. Ігнат про атаку на аеродром у Старокостянтинові

пілот ЗСУ
Фото: УНІАН

Після чергового ворожого обстрілу аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що у випадку ризиків прильотів льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми України.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону Єдині новини. 

Не вперше атакується цей аеродром.Там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави, – сказав Ігнат відповідаючи на запитання ведучих. 

Він зазначив, що ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію. 

– Я думаю, наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують, – наголосив речник. 

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня під час повітряної тривоги російські військові атакували Хмельницьку область. Пролунала серія вибухів в одній з громад. У Повітряних силах заявили, що головною ціллю був аеродром в Старокостянтинові.

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Повітряні сили України, Ракетні удари Росії, Хмельницька область, Юрій Ігнат
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