У разі загрози літаки передислокують в інші місця. Ігнат про атаку на аеродром у Старокостянтинові

Після чергового ворожого обстрілу аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що у випадку ризиків прильотів льотчики передислоковують літаки на інші аеродроми України.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Не вперше атакується цей аеродром.Там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але авіація у нас доволі-таки мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу в цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави, – сказав Ігнат відповідаючи на запитання ведучих.

Він зазначив, що ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію.

– Я думаю, наші льотчики покажуть їм найближчим часом, де раки зимують, – наголосив речник.

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня під час повітряної тривоги російські військові атакували Хмельницьку область. Пролунала серія вибухів в одній з громад. У Повітряних силах заявили, що головною ціллю був аеродром в Старокостянтинові.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.