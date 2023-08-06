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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

За минулий тиждень ЗСУ знищили 4 тис. окупантів та понад 600 одиниць військової техніки – Павлюк

знищена техніка окупантів
Фото: УНІАН

За минулий тиждень Збройні Сили України знищили близько 4 000 російських солдатів та 616 одиниць військової та іншого озброєння окупантів. 

Про це у своєму Тelegram-каналі  повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

– За тиждень з 31 липня по 06 серпня Силами оборони України знищено близько 4000 осіб особового складу противника, – написав він.

Павлюк зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ.

Так Сили оборони знищили: 

  • 32 танки;
  • 84 бойові броньовані машини; 170 артилерійських систем, 
  • сім РСЗВ;
  • сім установок ППО;
  • 166 одиниць автотехніки, 
  • 23 одиниці спецтехніки. 

Окрім цього наші захисники збили 12 ворожих ракет та 115 БпЛА.

Нагадаємо, тільки за добу під час масованого ракетного удару РФ в ніч проти 5 серпня Повітряні сили знищили 57 повітряних цілей.

Серед них – 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, 17 Калібрів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Загалом за кілька хвиль атак із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня росіяни застосували 70 засобів повітряного нападу.

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