За минулий тиждень ЗСУ знищили 4 тис. окупантів та понад 600 одиниць військової техніки – Павлюк

За минулий тиждень Збройні Сили України знищили близько 4 000 російських солдатів та 616 одиниць військової та іншого озброєння окупантів.

Про це у своєму Тelegram-каналі повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

– За тиждень з 31 липня по 06 серпня Силами оборони України знищено близько 4000 осіб особового складу противника, – написав він.

Павлюк зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ.

Так Сили оборони знищили:

32 танки;

84 бойові броньовані машини; 170 артилерійських систем,

сім РСЗВ;

сім установок ППО;

166 одиниць автотехніки,

23 одиниці спецтехніки.

Окрім цього наші захисники збили 12 ворожих ракет та 115 БпЛА.

Нагадаємо, тільки за добу під час масованого ракетного удару РФ в ніч проти 5 серпня Повітряні сили знищили 57 повітряних цілей.

Серед них – 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, 17 Калібрів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Загалом за кілька хвиль атак із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня росіяни застосували 70 засобів повітряного нападу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.