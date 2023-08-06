За минулий тиждень ЗСУ знищили 4 тис. окупантів та понад 600 одиниць військової техніки – Павлюк
За минулий тиждень Збройні Сили України знищили близько 4 000 російських солдатів та 616 одиниць військової та іншого озброєння окупантів.
Про це у своєму Тelegram-каналі повідомив заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
– За тиждень з 31 липня по 06 серпня Силами оборони України знищено близько 4000 осіб особового складу противника, – написав він.
Павлюк зазначив, що суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ.
Так Сили оборони знищили:
- 32 танки;
- 84 бойові броньовані машини; 170 артилерійських систем,
- сім РСЗВ;
- сім установок ППО;
- 166 одиниць автотехніки,
- 23 одиниці спецтехніки.
Окрім цього наші захисники збили 12 ворожих ракет та 115 БпЛА.
Нагадаємо, тільки за добу під час масованого ракетного удару РФ в ніч проти 5 серпня Повітряні сили знищили 57 повітряних цілей.
Серед них – 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, 17 Калібрів та 27 дронів-камікадзе Shahed-136/131.
Загалом за кілька хвиль атак із вечора 5 серпня до ранку 6 серпня росіяни застосували 70 засобів повітряного нападу.