Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У столиці зафіксували температурний рекорд через спеку
У Києві зафіксували температурний рекорд – ніч на неділю, 6 серпня, у столиці виявилась найтеплішою за останні роки.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Зазначено, що температура не опустилася нижче +21,2°С.
– Попереднє рекордне значення +21,0°С 2010 року перевищено на 0,2°С, – додали в обсерваторії.
Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру прогнозують у серпні середню місячну температуру на рівні +20…+25, у Карпатах +16…+18, а це на 1,5-2 градуси вище за норму.
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Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
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