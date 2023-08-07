У столиці зафіксували температурний рекорд через спеку

У Києві зафіксували температурний рекорд – ніч на неділю, 6 серпня, у столиці виявилась найтеплішою за останні роки.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зазначено, що температура не опустилася нижче +21,2°С.

– Попереднє рекордне значення +21,0°С 2010 року перевищено на 0,2°С, – додали в обсерваторії.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру прогнозують у серпні середню місячну температуру на рівні +20…+25, у Карпатах +16…+18, а це на 1,5-2 градуси вище за норму.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

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