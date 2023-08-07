Українські електромережі відновлені на 70-80% – Кудрицький

Станом на сьогодні ремонтні бригади Укренерго відновили 70-80% електромереж.

Про це голова Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький розповів у коментарі Фактам ICTV.

Він зазначив, що відновити усі електромережі й усунути всі пошкодження від російських ракетних ударів на 100% у такий короткий термін просто неможливо.

– За такий короткий термін у декілька місяців відновити всю енергосистему після ракетних обстрілів повністю, на 100% просто неможливо. Але з того, що ми запланували для готовності магістральних мереж до осінньо-зимового періоду, виконано близько 70-80%. Звичайно ж, ми продовжуємо далі виконувати свою роботу, – сказав він.

Кудрицький зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Укренерго ввело в роботу два об’єкти з нуля.

– Одну повітряну лінію, дуже важливу, стратегічно важливу, ми ввели минулого року в роботу. Ще один об’єкт ми збудували з нуля, закінчили в цьому році, який дав нам можливість включити лінію електромереж, яка з’єднує українську енергосистему і Польщу, – додав глава Укренерго.

Нагадаємо, в Укренерго закликали не позбавлятися генераторів, а навпаки потурбуватися про їхній технічний стан та запастись додатковим паливом.

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