Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Терміново
Під час масованої ракетної атаки на Київщині було чутно вибух
У разі застосування ядерної зброї Росією змін у сигналі тривоги не буде – Ігнат
Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Оксана Михайлова, журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Українські електромережі відновлені на 70-80% – Кудрицький

ремонт електромереж
Фото: УНІАН

Станом на сьогодні ремонтні бригади Укренерго відновили 70-80% електромереж. 

Про це голова Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький розповів у коментарі Фактам ICTV.

Він зазначив, що відновити усі електромережі й усунути всі пошкодження від російських ракетних ударів на 100% у такий короткий термін просто неможливо. 

– За такий короткий термін у декілька місяців відновити всю енергосистему після ракетних обстрілів повністю, на 100% просто неможливо. Але з того, що ми запланували для готовності магістральних мереж до осінньо-зимового періоду, виконано близько 70-80%. Звичайно ж, ми продовжуємо далі виконувати свою роботу, – сказав він. 

Кудрицький зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Укренерго ввело в роботу два об’єкти з нуля. 

– Одну повітряну лінію, дуже важливу, стратегічно важливу, ми ввели минулого року в роботу. Ще один об’єкт ми збудували з нуля, закінчили в цьому році, який дав нам можливість включити лінію електромереж, яка з’єднує українську енергосистему і Польщу, – додав глава Укренерго.

Нагадаємо, в Укренерго закликали не позбавлятися генераторів, а навпаки потурбуватися про їхній технічний стан та запастись додатковим паливом.

Читайте також
В Україні зафіксували рекордне споживання електроенергії: Укренерго просить економити
електроенергія

електроенергія, Електростанція, Україна, Укренерго
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
З 1 жовтня в Україні поновлять штрафи за торгівлю без касових апаратів
касовий апарат
Як обрати джерело живлення: варіанти для квартири та дому
Українські електромережі відновлені на 70-80% – Кудрицький
Україна у Саудівській Аравії зробить спробу ізолювати та послабити Росію – NYT
Українські електромережі відновлені на 70-80% – Кудрицький
Ракет все менше. Росія може зробити ставку на дрони для атак на енергооб’єкти – Ігнат
Юрій Ігнат
Хочуть залишити без світла та тепла. Росія знову спробує атакувати енергосистему – ГУР
Українські електромережі відновлені на 70-80% – Кудрицький
Відео
Цілодобово відстежують цілі. Як працюють радіотехнічні війська Повітряних сил

Радіотехнічні війська Повітряних сил являються очима для зенітно-ракетних військ та авіації, та дають свої вказівки з виявлення повітряних цілей. Вони першими виявляють літаки, ракети та БпЛА ворога.

Анастасія Кожушко
США запрошують на роботу нафтовиків з України! Як податися і які умови
Українські електромережі відновлені на 70-80% – Кудрицький
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (06.08.2023)
Українські електромережі відновлені на 70-80% – Кудрицький
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.08.2023)
Українські електромережі відновлені на 70-80% – Кудрицький
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.08.2023)
Українські електромережі відновлені на 70-80% – Кудрицький
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь