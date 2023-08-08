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Татьяна Забожко, редактор ленты

Десять сожженных танков и 560 уничтоженных оккупантов: потери РФ на 8 августа

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 560 российских оккупантов и более полусотни вражеской техники.

В общей сложности на 531-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли около 250 800.

Кроме того, Силы обороны сожгли десять российских танков, восемь боевых бронированных машин, 19 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, девять единиц автомобильной техники и автоцистерн, две единицы специальной техники.

В небе над Украиной ВСУ приземлили вертолет и четыре беспилотника оперативно-тактического уровня.

Потери РФ на 8 августа 2023

  • личного состава – около 250 800 (+560),
  • танков ‒ 4 254 (+10),
  • боевых бронированных машин – 8 278 (+8),
  • артиллерийских систем – 4 996 (+19),
  • реактивных систем залпового огня – 709,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 468 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 312 (+1),
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 158 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1 377,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 460 (+9),
  • специальной техники – 737 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 531-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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