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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Десять спалених танків та 560 знищених окупантів: втрати РФ на 8 серпня

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України знищили ще 560 російських окупантів та понад пів сотні ворожої техніки.

Загалом на 531-шу добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули близько 250 800.

Крім того, Сили оборони України спалили десять російських танків, вісім бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, дев’ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, дві одиниці спеціальної техніки.

У небі над Україною ЗСУ приземлили гелікоптер та чотири безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 8 серпня 2023

  • особового складу ‒ близько 250 800 (+560),
  • танків ‒ 4 254 (+10),
  • бойових броньованих машин ‒ 8 278 (+8),
  • артилерійських систем – 4 996 (+19),
  • реактивних систем залпового вогню – 709,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 468 (+1),
  • літаків – 315,
  • гелікоптерів – 312 (+1),
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 158 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1 377,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7 460 (+9),
  • спеціальної техніки ‒ 737 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 531-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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Артур Свинаренко
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