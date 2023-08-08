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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Доступ к действиям ВСУ и локациям: спецслужбы РФ через планшеты пытались захватить важные данные

Доступ к действиям ВСУ и локациям: спецслужбы РФ через планшеты пытались захватить важные данные
Фото: Depositphotos

Киберспециалисты СБУ заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к боевой системе обмена данных ВСУ.

Об этом информирует СБУ.

— В результате комплексных мероприятий были разоблачены и блокированы противоправные действия российских хакеров, которые пытались проникнуть в украинские военные сети и организовать сбор разведданных. Оперативная реакция СБУ помешала спецслужбам РФ получить доступ к чувствительной информации о действиях ВСУ, локациях и перемещении Сил обороны, их техническом обеспечении и т. д., — говорится в сообщении.

Оборонная кибероперация проводилась во взаимодействии с ВСУ.

По словам начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, которая подконтрольна российской военной разведке.

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Доступ к действиям ВСУ и локациям: спецслужбы РФ через планшеты пытались захватить важные данные

В результате расследования киберспециалисты СБУ установили, что для распространения вирусов в системе враг делал основную ставку на захват украинских планшетов на поле боя. В дальнейшем они планировали использовать имеющиеся на этих устройствах доступы и программы для проникновения в систему.

В общем СБУ обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, которые были предназначены для получения информации из системы.

СБУ продолжает тесное сотрудничество с Генштабом ВСУ и осуществляет документирование действий вражеских спецслужб и привлечение виновных к ответственности.

Война в Украине, Кибербезопасность, Хакеры, Хакерские атаки
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