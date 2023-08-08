Доступ до дій ЗСУ та локацій: спецслужби РФ через планшети намагалися захопити важливі дані

Кіберфахівці СБУ заблокували спроби російської воєнної розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних ЗСУ.

Про це інформує СБУ.

– У результаті комплексних заходів було викрито та блоковано протиправні дії російських хакерів, які намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідданих. Оперативна реакція СБУ завадила спецслужбам РФ отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій і переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо, – йдеться у повідомленні.

Оборонна кібероперація проводилась у взаємодії зі ЗСУ.

За словами начальника Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці.

У результаті розслідування кіберфахівці СБУ встановили, що для поширення вірусів у системі ворог робив основну ставку на захоплення українських планшетів на полі бою. У подальшому вони планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення в систему.

Загалом СБУ виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи.

СБУ продовжує тісну співпрацю з Генштабом ЗСУ та здійснює документування дій ворожих спецслужб і притягнення винних до відповідальності.

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