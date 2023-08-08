Варто готуватися до складних сценаріїв: Кудрицький про ймовірність масових відключень світла взимку

Наразі тривають ремонтні та відновлювальні роботи електростанцій, аби накопичити якомога більше потужностей у виробництві електроенергії перед опалювальним сезоном і полагодити підстанції Укренерго.

Але незважаючи на те що з боку компанії Укренерго маємо майже 80% виконання робіт із ремонту магістральних мереж, загроза до повернення масових відключень світла є.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив голова Національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький.

– Ця загроза (масових відключень світла, – Ред.) залежить від масштабу та характеру обстрілів або атак проти енергетичної системи, які може вчинити ворог наступної зими. Ми не можемо це достеменно знати, ми не можемо знати планів росіян, тому ми повинні готуватися до складних сценаріїв, і складні сценарії полягають у тому, що буде певною мірою повторення тих атак, які ми бачили минулого року, – говорить він.

На запитання, чи буде повторення таких масових відключень, як минулого року, Кудрицький відповів:

– Це чиста теорія, тому що ми не знаємо, куди влучать ракети чи дрони. Від цього дуже залежать наслідки для енергосистеми. Що ми можемо робити — ми можемо добре підготуватися.

Він зауважив, що ця підготовка полягає у відновленні об’єктів як Укренерго, так і електростанцій.

– Ця підготовка полягає у захисті об’єктів, і ми зараз працюємо якраз над інженерним захистом, щоб укріпити ці об’єкти, мінімізувати наслідки атак, якщо вони будуть. І, звичайно, ми говоримо про наші сили ППО, щільність ППО порівняно з жовтнем минулого року, коли почалися атаки проти енергосистеми, зросла.

Кудрицький наголосив, що зараз відсоток ракет і дронів, які влучають у ціль, набагато менший.

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