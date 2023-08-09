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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Суд признал законным расторжение договора между Лаврой и монастырем УПЦ МП

Києво-Печерська лавра
Фото: Pexels

В среду, 9 августа, Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора о безвозмездном пользовании помещениями Нижней лавры, который заключили монастырь УПЦ МП и заповедник Киево-Печерская лавра.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

— Тем самым Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви. Эта религиозная организация и в дальнейшем хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью, — говорится в сообщении.

Напомним, МКИП обнаружило во время проверки ряд нарушений договора, заключенного между УПЦ и заповедником, которые и стали основаниями для его расторжения.

Заповедник расторг договор о безвозмездном пользовании имуществом 29 марта 2023 года.

Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем.

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