Суд признал законным расторжение договора между Лаврой и монастырем УПЦ МП
В среду, 9 августа, Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора о безвозмездном пользовании помещениями Нижней лавры, который заключили монастырь УПЦ МП и заповедник Киево-Печерская лавра.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
— Тем самым Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении исковых требований Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (Мужской монастырь) Украинской Православной Церкви. Эта религиозная организация и в дальнейшем хотела пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью, — говорится в сообщении.
Напомним, МКИП обнаружило во время проверки ряд нарушений договора, заключенного между УПЦ и заповедником, которые и стали основаниями для его расторжения.
Заповедник расторг договор о безвозмездном пользовании имуществом 29 марта 2023 года.
Расторжение договора в одностороннем порядке предусмотрено условиями, указанными в нем.
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