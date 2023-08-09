Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Удар авіабомбою по центру переливання крові на Харківщині: що відомо
Вибухнув у руках: на Харківщині 11-річна дівчинка загинула через планшет
Тривогу не оголошували: у Києві на лівому березі пролунав вибух
Потужна пожежа на елеваторі: що відомо про три серії обстрілів Хмельницької області
Основа мирної угоди. Учасники саміту у Джидді домовились про повагу до цілісності української території – ЗМІ
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою та монастирем УПЦ МП

Києво-Печерська лавра
Фото: Pexels

У середу, 9 серпня, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору щодо безоплатного користування приміщеннями Нижньої лаври, що уклали монастир УПЦ МП та заповідник Києво-Печерська лавра.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

– Тим самим Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви. Ця релігійна організація й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МКІП виявило під час перевірки низку порушень договору, укладеного між УПЦ та заповідником, які й стали підставами до його розірвання.

Заповідник розірвав договір про безоплатне користування майном 29 березня 2023 року.

Розірвання договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому.

Читайте також
Екснастоятеля Лаври Павла випустили з-під варти під заставу у 33 млн грн
Павло Лебідь

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.08.2023
Deepstatemap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Документи, довідки
Обмежена придатність до служби: що це означає під час воєнного стану
Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою та монастирем УПЦ МП
Як передати показники лічильника в Нафтогаз: інструкція покроково
газовий лічильник
Відео
Найдосвідченіший у світі оператор ППО – українець: унікальний досвід наших бійців

Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.

Орест Дрималовський
Україна – не Росія. Битва за Незалежність: початок
Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою та монастирем УПЦ МП
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.08.2023)
Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою та монастирем УПЦ МП
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.08.2023)
Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою та монастирем УПЦ МП
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.08.2023)
Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою та монастирем УПЦ МП
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь