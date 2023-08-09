Суд визнав законним розірвання договору між Лаврою та монастирем УПЦ МП
У середу, 9 серпня, Господарський суд Києва визнав законним розірвання договору щодо безоплатного користування приміщеннями Нижньої лаври, що уклали монастир УПЦ МП та заповідник Києво-Печерська лавра.
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
– Тим самим Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позовних вимог Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (Чоловічий монастир) Української Православної Церкви. Ця релігійна організація й надалі хотіла користуватися культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, МКІП виявило під час перевірки низку порушень договору, укладеного між УПЦ та заповідником, які й стали підставами до його розірвання.
Заповідник розірвав договір про безоплатне користування майном 29 березня 2023 року.
Розірвання договору в односторонньому порядку передбачено умовами, вказаними у ньому.
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський