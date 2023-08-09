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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Отмыл более 500 млн грн и не платил налоги. ГБР проводит обыски у экс-нардепа-регионала

Отмыл более 500 млн грн и не платил налоги. ГБР проводит обыски у экс-нардепа-регионала
Фото: СБУ

Работники ГБР совместно с СБУ и Офисом генпрокурора проводят обыски по месту жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-заместителя председателя фракции запрещенной Партии регионов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

— Проверяется причастность экс-нардепа к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более 500 млн грн и уклонение от уплаты налогов в 2011-2014 годах, что привело к непоступлению в бюджет средств на сумму более 63 млн грн, — говорится в сообщении.

Указано, что возможная легализация доходов осуществлялась через подконтрольные нардепу компании.

Отмыл более 500 млн грн и не платил налоги. ГБР проводит обыски у экс-нардепа-регионала
СБУ
Отмыл более 500 млн грн и не платил налоги. ГБР проводит обыски у экс-нардепа-регионала
СБУ
Отмыл более 500 млн грн и не платил налоги. ГБР проводит обыски у экс-нардепа-регионала
СБУ
Отмыл более 500 млн грн и не платил налоги. ГБР проводит обыски у экс-нардепа-регионала
Отмыл более 500 млн грн и не платил налоги. ГБР проводит обыски у экс-нардепа-регионала
Отмыл более 500 млн грн и не платил налоги. ГБР проводит обыски у экс-нардепа-регионала

Также обыски проводятся по месту жительства руководителей подконтрольных нардепу компаний, зарегистрированных в том числе в оффшорных юрисдикциях.

Досудебное расследование осуществляется по признакам легализации имущества и уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее в пресс-службе СБУ прокомментировали меру пресечения митрополиту Павлу (Лебедю).

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Источник: ГБР
ГБР, нардеп, Обыски
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