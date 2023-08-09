Відмив понад 500 млн грн і не платив податки. ДБР проводить обшуки в екснардепа-регіонала
Працівники ДБР спільно з СБУ та Офісом генпрокурора проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів.
Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
– Перевіряється причетність екснардепа до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 500 млн грн та ухилення від сплати податків у 2011-2014 роках, що призвело до ненадходження до бюджету коштів на суму понад 63 млн грн, – йдеться у повідомленні.
Зазначено, що можлива легалізація доходів здійснювалася через підконтрольні нардепу компанії.
Також обшуки проводяться за місцем проживання керівників підконтрольних нардепу компаній, зареєстрованих в тому числі в офшорних юрисдикціях.
Досудове розслідування здійснюється за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
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