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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Шмыгаль рассказал, сколько учебных заведений в Украине обеспечены укрытиями

Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 68% образовательных учреждений Украины имеют укрытия различного типа, что позволяет разместить там 4,7 млн учеников и учителей. Но этого недостаточно.

Он отметил, что до начала учебного года осталось меньше месяца, и местные власти должны действовать активнее.

Еще в апреле правительство выделило на обустройство укрытий 1,5 млрд грн.

В 2023 году запланировано обустроить почти 1,5 тыс. укрытий, всего их надо построить 5,4 тыс.

– Все они должны соответствовать критериям надежности, безбарьерности и энергоэффективности. Со стороны ОВА должен быть регулярный мониторинг ситуации с безопасностью в громадах. Там, где есть угроза жизни или здоровью детей, офлайн, то есть очного обучения, не будет. Местные власти лучше понимают ситуацию у себя в громадах, а потому окончательные решения о формате обучения будут принимать именно на местах, – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в КВГА заявили, что 83% учебных заведений столицы обеспечены укрытиями.

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Денис Шмыгаль, укриття, Школи
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