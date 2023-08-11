Шмыгаль рассказал, сколько учебных заведений в Украине обеспечены укрытиями
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 68% образовательных учреждений Украины имеют укрытия различного типа, что позволяет разместить там 4,7 млн учеников и учителей. Но этого недостаточно.
Он отметил, что до начала учебного года осталось меньше месяца, и местные власти должны действовать активнее.
Еще в апреле правительство выделило на обустройство укрытий 1,5 млрд грн.
В 2023 году запланировано обустроить почти 1,5 тыс. укрытий, всего их надо построить 5,4 тыс.
– Все они должны соответствовать критериям надежности, безбарьерности и энергоэффективности. Со стороны ОВА должен быть регулярный мониторинг ситуации с безопасностью в громадах. Там, где есть угроза жизни или здоровью детей, офлайн, то есть очного обучения, не будет. Местные власти лучше понимают ситуацию у себя в громадах, а потому окончательные решения о формате обучения будут принимать именно на местах, – подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, в КВГА заявили, что 83% учебных заведений столицы обеспечены укрытиями.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко