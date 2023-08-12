Большинство военкомов — добропорядочные: глава НАПК о проверках ТЦК

Только отдельные военкомы злоупотребляют своими полномочиями, большинство добропорядочны. А основным источником злоупотреблений должностных лиц ТЦК — является выдача справок о непригодности к военной службе.

Об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в эфире телемарафона Единые новости.

По его словам, НАПК планирует завершить проверки ТЦК до конца этого квартала.

— Всего 1 395 военкоматов занимают руководящие должности, десятую часть этих военкоматов мы сейчас проверяем. Как вы знаете, уже есть первые результаты этих проверок. На следующей неделе объявим следующие результаты проверок, — сказал он.

Новиков сказал, что проверки свидетельствуют о том, что на самом деле большинство работников военкоматов являются добропорядочными. Он сказал, что факты нарушения, которые устанавливает НАПК, связаны с тем, что только отдельные лица злоупотребляют своим служебным положением.

Он также объяснил, почему среди военкомов распространены факты злоупотреблением служебным положением.

— Потому что, когда мы не будем менять систему и просто назначать других людей, даже после фронта, даже тех, кто прошел бои, они будут интегрироваться в существующую систему и на выходе мы все равно будем получать коррупцию. Поэтому сначала надо изменить правила, по которым функционируют ТЦК и правила пересечения границы, — отметил Новиков.

Глава НАПК также объяснил, как связаны ТЦК и правила пересечения границы. Он подчеркнул, что именно ТЦК выдают справки о непригодности к военной службе, а это — основной источник злоупотреблений. Эти справки дают право покинуть страну.

11 августа президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО объявил, что в Украине уволят всех областных военкомов (руководителей ТЦК областного уровня).

Это решение стало следствием всеобщей проверки на добропорядочность работников ТЦК. В целом уже открыто 112 уголовных производств по злоупотреблениям должностных лиц военкоматов.

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