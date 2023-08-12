Більшість військкомів – доброчесні: голова НАЗК про перевірки ТЦК

Лише окремі військкоми зловживають своїми повноваженнями, більшість доброчесні. А основним джерелом зловживань посадовців ТЦК – є видача довідок про непридатність до військової служби.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, НАЗК планує завершити перевірки ТЦК до кінця цього кварталу.

— Всього 1 395 військкомів займають керівні посади, десяту частину цих військкомів ми зараз перевіряємо. Як ви знаєте, вже є перші результати цих перевірок. Наступного тижня оголосимо наступні результати перевірок, – сказав він.

Новіков сказав, що перевірки свідчать про те, що насправді більшість працівників військкоматів є доброчесними. Він сказав, що факти порушення, які встановлює НАЗК, пов’язані з тим, що лише окремі особи зловживають своїм службовим становищем.

Він також пояснив, чому серед військкомів поширені факти зловживанням службовим становищем.

— Тому що, коли ми не будемо змінювати систему і просто призначати інших людей, навіть після фронту, навіть тих, хто пройшов бої, вони будуть інтегруватися в наявну систему і на виході ми однаково отримуватимемо корупцію. Тому спершу треба змінити правила, за якими функціонують ТЦК і правила перетину кордону, – зазначив Новіков.

Голова НАЗК також пояснив, як пов’язані ТЦК і правила перетину кордону. Він підкреслив, що саме ТЦК видають довідки про непридатність до військової служби, а це – основне джерело зловживань. Ці довідки дають право покинути країну.

11 серпня президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО оголосив, що в Україні звільнять всіх обласних військкомів (керівників ТЦК обласного рівня).

Це рішення стало наслідком загальної перевірки на доброчесність працівників ТЦК. Загалом уже відкрито 112 кримінальних проваджень щодо зловживань посадовців військкоматів.

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