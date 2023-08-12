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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Більшість військкомів – доброчесні: голова НАЗК про перевірки ТЦК

голова НАЗК Олександр Новіков
Фото: УНІАН

Лише окремі військкоми зловживають своїми повноваженнями, більшість доброчесні. А основним джерелом зловживань посадовців ТЦК – є видача довідок про непридатність до військової служби.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, НАЗК планує завершити перевірки ТЦК до кінця цього кварталу.

— Всього 1 395 військкомів займають керівні посади, десяту частину цих військкомів ми зараз перевіряємо. Як ви знаєте, вже є перші результати цих перевірок. Наступного тижня оголосимо наступні результати перевірок, – сказав він.

Новіков сказав, що перевірки свідчать про те, що насправді більшість працівників військкоматів є доброчесними. Він сказав, що факти порушення, які встановлює НАЗК, пов’язані з тим, що лише окремі особи зловживають своїм службовим становищем.

Він також пояснив, чому серед військкомів поширені факти зловживанням службовим становищем.

— Тому що, коли ми не будемо змінювати систему і просто призначати інших людей, навіть після фронту, навіть тих, хто пройшов бої, вони будуть інтегруватися в наявну систему і на виході ми однаково отримуватимемо корупцію. Тому спершу треба змінити правила, за якими функціонують ТЦК і правила перетину кордону, – зазначив Новіков.

Голова НАЗК також пояснив, як пов’язані ТЦК і правила перетину кордону. Він підкреслив, що саме ТЦК видають довідки про непридатність до військової служби, а це – основне джерело зловживань. Ці довідки дають право покинути країну.

11 серпня президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО оголосив, що в Україні звільнять всіх обласних військкомів (керівників ТЦК обласного рівня).

Це рішення стало наслідком загальної перевірки на доброчесність працівників ТЦК. Загалом уже відкрито 112 кримінальних проваджень щодо зловживань посадовців військкоматів.

Воєнний стан, Корупція, НАЗК, Олександр Новіков
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