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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Логично предположить усиление ежедневных атак: в ГУР предупредили жителей Москвы

Логично предположить усиление ежедневных атак: в ГУР предупредили жителей Москвы
Фото: УНИАН

Киев предупредил жителей Москвы, что будет еще больше атак, отметив: противовоздушная оборона столицы РФ не способна их защитить в “войне дронов”, которая приобретает все большие масштабы.

После недавней атаки беспилотников на Москву в пятницу, 11 августа, представитель ГУР Андрей Юсов сказал изданию Kyiv Post, что в том, что сейчас чувствуют москвичи, есть “определенная справедливость”.

— Весь мир видит, что российская система защиты, как и вся страна, которая считает себя лидером на мировом рынке вооружений, является неэффективной, устаревшей и неспособной адекватно реагировать на современные вызовы”, — подчеркнул представитель ГУР.

Он добавил, что это симптом режима Путина, который продолжает вести к “деградации системы государственного управления”.

Юсов предположил, что, возможно, тенденция атак дронов на Москву заставит ее жителей сделать какие-то правильные выводы: верить или не верить российскому телевидению и российской пропаганде, поддерживать или не поддерживать преступный режим

По словам представителя разведки, ситуация может измениться.

— Учитывая динамику последних месяцев — количество, географию и интенсивность, вполне логично предположить усиление ежедневных атак, — отметил Юсов.

Напомним, 11 августа в Москве в районе Живописного моста над Москва-рекой прогремел взрыв. Очевидцы сообщали о якобы падении дрона.

По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, российская ПВО якобы сбила дрон, а серьезных разрушений вроде бы нет.

Источник: Kyiv Post

Андрій Юсов, Война в Украине, Москва, Разведка
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Логично предположить усиление ежедневных атак: в ГУР предупредили жителей Москвы
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